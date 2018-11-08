В Эстонии проведут Международную конференцию, посвященную молодежи в Церкви.

В Школе апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Таллине 16-17 ноября состоится Международная научно-практическая конференция на тему "Молодежь: свобода и ответственность". Об этом сообщается на официальном сайте Эстонской Православной Церкви.

В программе предусмотрены выступления докладчиков из Таллина, Риги, Нарвы, Санкт-Петербурга, Москвы и Астрахани, а также круглый стол с общим обсуждением актуальных тем, связанных с молодежным служением.

В программе конференции доклады: «Молодежь и Христос в современном мире», «Юность в духовном осмыслении отцов Церкви», «Ценностная дезориентация как причина деформации морали», «Становление личности: возможна ли ответственность без свободы и свобода без ответственности» и другие.

К участию в конференции приглашаются все желающие.