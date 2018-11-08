В Киевских духовных школах начались торжества ко дню памяти Нестора Летописца

Накануне дня памяти преподобного Нестора Летописца, 8 ноября, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начались традиционные ежегодные торжества по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в сослужении академического духовенства первый проректор Академии протоиерей Сергий Ющик совершил литию по усопшим преподавателями и воспитанниками Киевских духовных школ. За богослужением молились ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, гости, студенты и воспитанники КДАиС.

После литии владыка Сильвестр возглавил традиционный праздничный молебен перед мощами преподобного Нестора. Богослужение было совершено в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Преподобный Нестор Летописец является Небесным покровителем Киевской духовной академии. В день его памяти в духовных школах проходит торжественный годичный акт.