В УПЦ заявили, что Генштаб распорядился не допускать их капелланов в воинские части

В Украинской Православной Церкви заявили, что Генштаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части.

Об этом сообщает "Украинская правда" цитируя сообщение информационно-просветительского отдела.

Указывается, что заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) рассказал, что "директиву Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви в военные части получили все командиры еще весной 2018".

"Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви, которых назвали "участниками гибридной войны", среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места", - заявил он.