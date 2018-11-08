Предстоятель Кипрской Православной Церкви просит весь православный мир молиться об Украине

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Хризостомом II призвал весь православный мир усилить молитвы о Православной Церкви в Украине и разрешении проблем межправославных отношений.

Об этом Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II сказал во время встречи с управляющий делами Московской Патриархии митрополитом Варсонофием, сообщает patriarchia.ru.

«В настоящий момент весь православный мир должен усилить молитвы о разрешении этой проблемы, которая может быть разрешена, если, конечно, к этому стремятся и вовлеченные стороны. Трезво, с любовью и руководствуясь одной лишь пользой Церкви, мы сможем разрешать все разногласия, которые возникают в нашей жизни и являются, прежде всего, следствием нашего эгоизма», - подчеркнул Блаженнейший Архиепископ Хризостом.