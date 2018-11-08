На Николаевщине освятили крест на месте разрушенного храма

В День памяти святого великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября, епископ Алексий совершил освящение поклонного креста в селе Кумари Врадиевского района.

Поклонный крест установлен на месте, где в 1718 году был заложен храм в честь и память святого великомученика Димитрия Солунского, сообщает пресс-служба Вознесенской епархии УПЦ.

Храм был разрушен в советские годы.

По окончании освящения владыка Алексий обратился ко всем молящимся со словами проповеди.