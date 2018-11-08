В Финляндской Православной Церкви уточнили свою позицию по украинскому вопросу

Финляндская Православная Церковь не делала официальных заявлений относительно украинского церковного вопроса.

Об этом сказал представитель Церкви диакон Владимир Сократилин, сообщает «Благовест инфо».

«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся о сохранении мира и единства в Церкви», – сказал он.

Отец Владимир отметил, что прошедшая в Хельсинки встреча Президента Украины Петра Порошенко и Предстоятеля Финляндской Православной Церкви архиепископа Льва носила закрытый и неофициальный характер.

Ранее в СМИ сообщалось, что Предстоятель Финляндской Православной Церкви подтвердил Петру Порошенко, что поддерживает автокефалию украинской Церкви. Также ранее в Финляндской Православной Церкви заявляли, что надеются на нормализацию отношений всех сторон.