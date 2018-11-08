В Финляндской Православной Церкви уточнили свою позицию по украинскому вопросу
12:30, 08 ноября 2018Православие
1161 0
Кафедральный собор Финляндской Православной Церкви в Хельсинки / suomesta.ru
Финляндская Православная Церковь не делала официальных заявлений относительно украинского церковного вопроса.
Об этом сказал представитель Церкви диакон Владимир Сократилин, сообщает «Благовест инфо».
«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся о сохранении мира и единства в Церкви», – сказал он.
Отец Владимир отметил, что прошедшая в Хельсинки встреча Президента Украины Петра Порошенко и Предстоятеля Финляндской Православной Церкви архиепископа Льва носила закрытый и неофициальный характер.
Ранее в СМИ сообщалось, что Предстоятель Финляндской Православной Церкви подтвердил Петру Порошенко, что поддерживает автокефалию украинской Церкви. Также ранее в Финляндской Православной Церкви заявляли, что надеются на нормализацию отношений всех сторон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter