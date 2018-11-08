Храм при воинской части президентского полка передали в пользование УПЦ КП

Храм в честь Архистратига Михаила на территории Отдельного полка Президента Украины, который находился в пользовании УПЦ, передали для совершения богослужений УПЦ КП.

Как сообщил настоятель архимандрит Лука (Вакарчук), руководство воинской части пригласило на должность штатного капеллана президенстського полка священника УПЦ Киевского Патриархата. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

"В прошлом году я узнал, что меня не пускают в зону АТО, а с мая месяца - и в личный состав президентского полка. Предупредили, что мне лучше было бы понемногу забирать из храма имущество. А недавно меня поставили перед фактом, что назначили штатного капеллана, и меня от храма устранили", - рассказал отец Лука.

Часовня при Дегтеревских благотворительных заведениях была построена еще в начале ХХ века по завещанию и на средства известного киевского мецената Дегтярева. В советские времена святыня была переоборудована под караульное помещение военного училища, хозяйственное помещение на территории воинской части. В годы независимости было принято решение о возрождении святыни. Возрождение храма стало возможным благодаря поддержке руководства Министерства обороны Украины и Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана). В 2012 году Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил чин Малого освящения храма в честь Архистратига Михаила. В конце того же года все реставрационные работы были завершены.