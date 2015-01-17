В Киево-Печерской лавре каждую неделю получают помощь более 200 переселенцев из зоны АТО

Каждую субботу со склада на территории Киево-Печерской лавры переселенцам из Луганской и Донецкой областей раздают продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Получить помощь приходит более 200 человек с детьми, сообщает портал “Православіє в Україні”.

Закупкой и раздачей самого необходимого занимаются волонтеры, которые в сентябре 2014 года объединились в группу «Помощь пострадавшим от боевых действий» под патронатом Синодального отдела по делам молодежи и Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

Проект создан с целью оказания помощи переселенцам, раненым солдатам, вдовам и семьям погибших, а также для сбора гуманитарной помощи и еды для детей из зоны АТО. Координаторы движения ― молодежь, которая в свободное от основной работы время занимается вопросами помощи беженцам.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Тельняшки», где отображается деятельность проекта. С момента создания движения его волонтерами стали уже не один десяток людей, без которых помощь нуждающимся была бы невозможна.