В Карпатах на высоте 1405 метров освятили поклонный крест
12:01, 08 ноября 2018Православие
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В Карпатах освятили поклонный крест / m-church.org.ua
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор 7 ноября освятил поклонный крест на горе Острая (1405 м над уровнем моря), на Воловеччине.
Крест был установлен при содействии верующих, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
В своем слове владыка выразил благодарность меценатам и благословил верующих.
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