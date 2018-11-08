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В Карпатах на высоте 1405 метров освятили поклонный крест

12:01, 08 ноября 2018
Православие
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В Карпатах освятили поклонный крест / m-church.org.ua
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Крест был установлен при содействии верующих, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

В своем слове владыка выразил благодарность меценатам и благословил верующих.

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