В Карпатах на высоте 1405 метров освятили поклонный крест

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор 7 ноября освятил поклонный крест на горе Острая (1405 м над уровнем моря), на Воловеччине. Крест был установлен при содействии верующих, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ. В своем слове владыка выразил благодарность меценатам и благословил верующих.

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