В Болгарии православные молились об упокоении Патриарха Максима

В шестую годовщину преставления Патриарха Болгарского Максима, 6 ноября, в Успенском Троянском монастыре – месте упокоения блаженнопочившего Первоиерарха Болгарской Православной Церкви состоялись заупокойные богослужения.

По окончании Божественной литургии Патриарх Неофит обратился к присутствующим со словом о блаженнопочившем Патриархе Максиме, сообщает patriarchia.ru.

«Мы снова поминаем благого старца, который с большой любовью, благостью и твердостью более четырех десятилетий премудро направлял нашу церковную жизнь в условиях всевозможных испытаний веры и единства Святой Церкви. Он навсегда останется в церковной и народной памяти образцом истинного священнослужителя и примером для подражания всем нам – его благодарным и признательным чадам», - сказал Патриарх Неофит.

Панихиду по приснопамятному Патриарху Максиму также возглавил Предстоятель Болгарской Православной Церкви.

*Патриарх Болгарский Максим (в миру Минков Марин Найденов) родился 29 октября 1914 года в селе Орешак Троянско-Ловчанского округа Болгарии в благочестивой семье ремесленника.

В 1950-1955 годах он в сане архимандрита был настоятелем Болгарского церковного подворья в Москве и способствовал как развитию незадолго до того открытого подворья, так и возрождению и укреплению духовных связей двух сестринских Православных Церквей. Укреплению духовных связей он способствовал и уже будучи Патриархом, когда посетил почти все Поместные Православные Церкви и поддержал ряд церковных, культурных и научных церковных проектов.

Он получил научную степень honoris causa Софийской и Московской духовных академий; главным сочинением Патриарха Максима стал трехтомный сборник проповедей «На ниве Господней».

В 90-е годы ХХ века Болгарской Церкви пришлось пережить серьезные испытания, связанные с деятельностью раскольников. 1 октября 1998 года в Софии был созван Всеправославный Собор, во время которого при поддержке Поместных Православных Церквей масштабы раскола удалось значительно сократить. Участники Собора единодушно подтвердили законность избрания Патриарха Максима.

Патриарх Болгарский Максим, возглавлявший Болгарскую Православную Церковь с 1971 года, умер 6 ноября 2012 года в возрасте 98 лет