В Киево-Печерской лавре собирают подарки детям-сиротам ко дню Святого Николая

Подарки маленьким подопечным социального отдела Святой Успенской Киево-Печерской лавры — обитателям детдомов, детям из многодетных семей и детям с инвалидностью — собирают в монастыре ко дню памяти святителя Николая.

Приобщиться к доброму делу могут все желающие, сообщает "Фома в УКраине".

Игрушки, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу Святая Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65 (Нижняя Лавра), кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).