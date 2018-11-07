В Киево-Печерской лавре собирают подарки детям-сиротам ко дню Святого Николая
19:59, 07 ноября 2018Православие
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В Киево-Печерской лавре собирают подарки детям-сиротам / foma.in.ua
Подарки маленьким подопечным социального отдела Святой Успенской Киево-Печерской лавры — обитателям детдомов, детям из многодетных семей и детям с инвалидностью — собирают в монастыре ко дню памяти святителя Николая.
Приобщиться к доброму делу могут все желающие, сообщает "Фома в УКраине".
Игрушки, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу Святая Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65 (Нижняя Лавра), кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).
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