В Лондоне представили виртуальный тур по Троице-Сергиевой лавре

Свято-Троицкая Сергиева лавра впервые представила виртуальный тур по монастырю для участников международной туристической выставки World Travel Market London (WTM).

Все посетители выставки могут отправиться в 11-минутное виртуальное путешествие по знаменитой обители, включая места, которые обычно закрыты или малодоступны для посетителей, рассказал послушник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Иван Тибанов. Об этом сообщается на сайте обители.

"Съемки велись с помощью дрона, а также камер GoPro с технологией подъема на высоту до восьми метров. Была проведена титаническая работа — сценарий, переводчики… Но результат говорит сам за себя: сегодня с утра здесь была очередь, чтобы побродить по нашей лавре. Мы и впредь не хотим отставать от новых технологий. В скором времени ролик будет доступен на сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры", — рассказал послушник.

Надевая маску для виртуальной реальности, гости выставки оказываются на высоте птичьего полета над архитектурным комплексом лавры. Наведя "прицел" устройства, можно оказаться в вызвавшем интерес храме, получая одновременно историческую справку о нем.