В Киево-Печерской лавре состоялась 50-я акция «Накорми ближнего»

По благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла проходит благотворительная акция «Накорми ближнего».

На этой неделе уже в пятидесятый раз от начала этих благотворительных мероприятий братия организовали обед для малоимущих людей недалеко от лавры, сообщает пресс-служба обители.

Куратором этой акции является помощник отдела социального служения Киево-Печерской лавры архимандрит Глеб (Казьмирук), который во время 50-го юбилейного обеда передал всем участникам благословение наместника и преподнес присутствующим от имени владыки шоколад.

Также отец Глеб ответил на все вопросы присутствующих на трапезе. В завершение обеда была прочитана благодарственная молитва.