В Киево-Печерской лавре состоялась 50-я акция «Накорми ближнего»
17:05, 07 ноября 2018Православие
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Акция «Накорми ближнего» / lavra.ua
По благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла проходит благотворительная акция «Накорми ближнего».
На этой неделе уже в пятидесятый раз от начала этих благотворительных мероприятий братия организовали обед для малоимущих людей недалеко от лавры, сообщает пресс-служба обители.
Куратором этой акции является помощник отдела социального служения Киево-Печерской лавры архимандрит Глеб (Казьмирук), который во время 50-го юбилейного обеда передал всем участникам благословение наместника и преподнес присутствующим от имени владыки шоколад.
Также отец Глеб ответил на все вопросы присутствующих на трапезе. В завершение обеда была прочитана благодарственная молитва.
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