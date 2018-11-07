Мощи Нестора Летописца 8 ноября будут вынесены для поклонения в Крестовоздвиженский храм

Накануне дня памяти небесного покровителя Киевских духовных школ преподобного Нестора Летописца, 8 ноября, мощи святого будут доступны для поклонения в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу КДАиС, 8-9 ноября в Киевской духовной академии и семинарии пройдут торжества по случаю Актового дня.

8 ноября, в 15.00 в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери состоится лития по усопшим наставниками и воспитанниками КДАиС.

В 15.30 состоится молебен перед мощами преподобного Нестора Летописца в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

В 17.00 - Всенощное бдение в Трапезном храме.

В день праздника, 9 ноября в 08.30 начнется Божественная литургия в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

В 11.30 состоится торжественный Акт в Актовом зале (корпус №45).