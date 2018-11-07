Синод Болгарской Православной Церкви обсудит украинский вопрос в декабре

Синод Болгарской Православной Церкви в декабре обсудит позицию Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Церкви в Украине.

Об этом заявил председатель комиссии синода БПЦ Старозагорский митрополит Киприан, сообщает российское информагентство.

"Это трудное решение, которое должен принять синод БПЦ, вероятно мы рассмотрим его на заседании в декабре, до этого нашей комиссии предстоит рассмотреть множество документов, и это займет много времени", - сказал митрополит Киприан.

Также свою точку зрения высказал Болгарский Патриарх Неофит.

"Мы обсуждаем эти важные вопросы, когда будем готовы, то объявим о своем решении. Мое мнение - это мнение синода, очень бы хотелось, чтобы все завершилось миром и доброй волей", - сказал Патриарх.

Митрополит Варненский и Великопреславский Йоан назвал ситуацию, которая сложилась на данный момент в Православии, трагической.

"Мое мнение, что вопрос очень сложный. В связи с ним случилось глубокое разделение и сегодня 300 миллионов православных не могут вместе служить на одной святой литургии с Московской и Вселенской патриархиями. Это трагичный момент", - подчеркнул митрополит Йоан.