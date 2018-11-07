Православные отметили 10-летие со дня прославления Прилуцкой иконы Божией Матери "Скорбящая"
09:41, 07 ноября 2018Православие
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Икона "Скорбящая" / orthodox.cn.ua
В день 10-й годовщины со дня прославления Прилуцкой иконы Божией Матери "Скорбящая", 6 ноября, архиепископ Климент совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Прилуки.
Как сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ, во время богослужения была произнесена сугубая молитва о мире в Украине.
После завершения литургии состоялся молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы.
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