Православные отметили 10-летие со дня прославления Прилуцкой иконы Божией Матери "Скорбящая"

В день 10-й годовщины со дня прославления Прилуцкой иконы Божией Матери "Скорбящая", 6 ноября, архиепископ Климент совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Прилуки.

Как сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ, во время богослужения была произнесена сугубая молитва о мире в Украине.

После завершения литургии состоялся молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы.