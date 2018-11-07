В РПЦ в новом титуле Филарета обнаружили его желание возглавить Печерскую и Почаевскую лавры

В Русской Православной Церкви считают, что глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) демонстрирует желание возглавить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Об этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил в интервью итальянскому агентству SIR, сообщает patriarchia.ru.

В частности он отметил, что синод УПЦ КП добавил к титулу Филарета именование священноархимандрита Киево-Печерской и Почаевской лавр.

"Но ведь эти древние православные обители, священные для миллионов православных украинцев, не находятся в его подчинении. Они принадлежат к канонической Украинской Православной Церкви. Значит, это способ обозначить свои претензии на владение крупнейшими монастырями Украины", - отметил митрополит Иларион.

Также он обратил внимание на то, что "глава украинского государства заявлял, что никакого передела церковной собственности не будет". Вместе с тем митрополит Иларион говорит о том, что "верится в это с трудом", так как "Министерство культуры уже сейчас проводит инвентаризацию храмов".