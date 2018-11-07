Православные Полтавщины почтили икону Божией Матери "Упование всех концов земли"

В Крестовоздвиженском монастыре Полтавской области прошли торжества в честь местночтимой иконы Богоматери «Упование всех концов земли».

В день празднования иконы Божией Матери «Упование всех концов земли», 6 ноября, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил Божественную Литургию в Полтавском Крестовоздвиженском женском монастыре, в котором хранится эта святыня. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.

На праздник в обитель пришли многочисленные верующие. За богослужением духовенство и верующие молились о даровании мира Украине.

Икону Божией Матери «Упование всех концов земли» в 19 веке создал инок Крестовоздвиженской обители инок Даниил Московченко, который написал образ красками на стене по штукатурке. Согласно преданию, написанная им икона осталась неотделимой от стены.