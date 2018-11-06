Божественный закон ведет к прогрессу - Предстоятель УПЦ

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал паству к исполнению божественных заповедей и жизни по Евангелию.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В наши дни т.н. прогрессивные люди часто смеются над теми, кто живет по законам Божьим. Однако в действительности прогрессивным является только христианство, потому, что именно Божественный закон ведет к прогрессу», — сказал Предстоятель во время своей воскресной проповеди в Черновцах.

Он пояснил, что исполнение заповедей Божиих «ведет человека к духовному развитию и к настоящему счастью».

«А то, что сегодня часто называют прогрессом – ведет человека к ограничению, к самоуничтожению и к постепенной смерти», – отметил Блаженнейший владыка.

Предстоятель в своем слове к буковинской пастве также подчеркнул, что «жизнь по Божественным заповедям укрепляет веру». «Когда человек живет определенное время по Евангелию, то его вера постепенно превращается в знание. Человек начинает не только верить в Бога, она начинает знать Бога», – сказал он.