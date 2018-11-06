Под Одессой отметят 110-летие храма в честь великомученика Димитрия Солунского

В Килии (Одесская область) 8 ноября пройдет празднование 110-летия Свято-Дмитриевского храма. По этому случаю город посетит митрополит Агафангел, сообщает «Бессарабия INFORM». В этот день состоятся: 07.30 – водосвятный молобен; 08.00 – акафист святому великомученику Димитрию Солунскому; 08.50 – часы; 09.00 – встреча митрополита Агафангела; 09.10 – Божественная литургия, причастие.

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