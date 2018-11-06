Под Одессой отметят 110-летие храма в честь великомученика Димитрия Солунского
14:53, 06 ноября 2018Православие
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Свято-Дмитриевский храм / shukach.com
В Килии (Одесская область) 8 ноября пройдет празднование 110-летия Свято-Дмитриевского храма.
По этому случаю город посетит митрополит Агафангел, сообщает «Бессарабия INFORM».
В этот день состоятся:
07.30 – водосвятный молобен;
08.00 – акафист святому великомученику Димитрию Солунскому;
08.50 – часы;
09.00 – встреча митрополита Агафангела;
09.10 – Божественная литургия, причастие.
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