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По Одессой отметят 110-летие храма в честь великомученика Димитрия Солунского

14:53, 06 ноября 2018
Православие
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Свято-Дмитриевский храм / shukach.com

По этому случаю город посетит митрополит Агафангел, сообщает «Бессарабия INFORM».

В этот день состоятся:

07.30 – водосвятный молобен;

08.00 – акафист святому великомученику Димитрию Солунскому;

08.50 – часы;

09.00 – встреча митрополита Агафангела;

09.10 – Божественная литургия, причастие.

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