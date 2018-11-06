Юному спортсмену нужна помощь в борьбе с лейкозом - «Надеюсь и верю»

Алексей Лесняк еще в сентябре сидел за школьной партой - мальчик перешел в 11 класс, но неожиданно коварное заболевание изменило жизнь ребенка и его семьи.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», в начале сентября у Алексея стала подниматься температура. Лечение не помогло, и температура держалась; когда поднялась до 40С, мама вызвала «скорую». Анализ крови, который сделали мальчику в больнице, оказался настораживающе плохим. Алешу направили в ОДКБ Днепра. По результатам пункции у мальчика обнаружен острый лимфобластный лейкоз.

Алексею предстоит длительное и дорогостоящее лечение. После «химии» у мальчика упали показатели крови, реагирует на лечение и печень. Алексею необходим препарат поддерживающей терапии «Гептрал» во флаконах – 2 упаковки и таблетки - 2 упаковки, на общую сумму 4 795,78грн. Даже эта сумма велика для родителей мальчика. Они вынуждены обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям.

Леша – спортсмен, он 4-х кратный призер Украины по легкой атлетике в категории бег на длинные дистанции. Алексей мечтает вернуться в большой спорт. Ему сейчас, как никогда, нужна помощь.

О том, как и чем помочь Алексею Лесняку – читайте на сайте «Надеюсь и верю».