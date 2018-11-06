Центральный вход на территорию Верхней лавры будет временно закрыт с 6 по 11 ноября

Центральный вход на территорию Верхней лавры будет временно закрыт с 6 по 10 ноября.

Как сообщили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, вход закрыт из-за проведения ремонтных работ.

Сейчас проводятся реставрационные работы в Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры.

Вход в лавру - со стороны Лаврского переулка через Всехсвятский храм (Экономические ворота).

Реставрационные работы в церкви планируют завершить до конца 2019 года.