5-летней Амине Кулишовой необходима помощь в борьбе с опухолью головного мозга

5-летняя Амина Кулишова продолжает лечение в отделении онкогематологии СОДКБ.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», малышка уже год борется со злокачественной опухолью головного мозга, которая давит на глазные нервы, и девочка стремительно теряет зрение.

Амина очень любит гостей, большие компании, с удовольствием фотографируется, а также принимает активное участие во всех больничных мероприятиях.

Ранее благодаря поддержке неравнодушных людей, Амина несколько раз получала необходимые для лечения медикаменты.

Для дальнейшего лечения Амине необходим препарат химиотерапии «Винкристин» в количестве 10 флаконов на общую сумму 2 851,20грн. Сумма большая для мамы Амины, которая одна воспитывает девочку и которая, несмотря ни на что, борется за ее жизнь и здоровье.

О том, как и чем помочь Амине Кулишовой – читайте на сайте «Надеюсь и верю».