Во время земной жизни человек должен подготовить себя к Вечности - Митрополит Онуфрий

Во время земной жизни человек должен приготовить себя к Вечности.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей воскресной проповеди в Черновцах, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Бог создал человека не только для земной, но и вечной жизни, – отметил Предстоятель. – За это время человек должен приготовить себя к Вечности».

Его Блаженство напомнил Евангельскую притчу о богаче и Лазаре (Лк., XVI, 19-31), в которой Господь показал, что «Бог дает нам богатство не только для того, чтобы мы им насладились, но и помогли милостыней тем, кто в этом нуждается».

Архипастырь подчеркнул, что «когда человек приходит в потусторонний мир, то уже не может ничего сделать для себя», за него «говорят» его добрые дела в земной жизни.

Продолжая свою мысль, еще одним способом достойного приготовления себя к Вечности, Блаженнейший владыка назвал дар покаяния.

«Пока мы живем на земле, какой бы грех не сделали, если обратимся к Богу и попросим «Прости меня, я не имею оправдания, я согрешил, помилуй меня, Господи! – Бог простит нам все грехи», – подчеркнул он.

Однако, по слову Митрополита Онуфрия, «когда душа отлучается от тела, она уже не может каяться. Там души человеческой может помочь только молитва тех, кто живет на земле».

«Поэтому мы в Святой Православной Церкви постоянно молимся за упокой тех людей, которые отошли в вечность и просим, чтобы Господь простил им вольные и невольные грехи и сподобил Царства Небесного», – напомнил Архипастырь.