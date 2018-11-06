В Почаевской лавре отметят день праведной кончины преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре 10 ноября отметят престольный праздник – день праведной кончины преподобного Иова.

Об этом сообщается на сайте обители.

7 ноября, среда

17.00 – всенощное бдение святителю Димитрию Солунскому в Успенском соборе.

8 ноября, четверг

9.00 - поздняя литургия в Успенском соборе.

После поздней литургии, примерно в 11.30, состоится крестный ход с мощами преподобного Иова Почаевского вокруг монастыря по улицам города. Святые мощи после крестного хода будут занесены в Успенский собор.

Отмечается, что крестный ход состоится при условии ясной погоды (без дождя).

9 ноября, пятница

16.00 – чтение кафизм и малая вечерня.

17.00 – всенощное бдение с акафистом преп. Иову в Успенском соборе.

10 ноября, суббота

6.00 - ранняя литургия в Троицком соборе.

9.00 - поздняя литургия в Успенском соборе, после которой мощи преп. Иова занесут в Пещерный храм, где они всегда почивают.