200 семей получили помощь от Одесской епархии УПЦ

В Координационном центре Одесской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной помощи 5 ноября состоялась очередная ежемесячная благотворительная акция, в ходе которой более 200 нуждающихся семей получили продуктовые наборы.

Также была выдана и материальная помощь на общую сумму более 30 тысяч грн. В этот же день две одесские общественные организации по оказанию помощи многодетным семьям и малоимущим получили по 150 кг. продовольствия, сообщает "Православная Одесса".

В 2014 году при Одесской епархии Украинской Православной Церкви был создан социальный отдел, основной функцией которого стала материальная помощь и поддержка малообеспеченных семей. За это время из епархиальных средств была оказана материальная помощь в размере 20 миллионов 487 тысяч гривен, а также роздано 667 тонн продуктов в виде гуманитарной помощи.

При храмах и монастырях епархии действуют пять бесплатных столовых, предоставляющих питание бездомным и нищим. При храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» действует детский приют. В Покровском скиту в с. Мариновка на церковные средства при поддержке добровольных благотворителей возводится первый в Украине православный Центр хосписной и паллиативной помощи «Покров».