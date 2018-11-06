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200 семей получили помощь от Одесской епархии УПЦ

05:30, 06 ноября 2018
Православие
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200 семей получили помощь от Одесской епархии УПЦ / eparhiya.od.ua

В Координационном  центре Одесской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной помощи 5 ноября состоялась очередная ежемесячная благотворительная акция, в ходе которой более 200 нуждающихся семей получили продуктовые наборы.

Также была выдана и материальная помощь на общую сумму более 30 тысяч грн. В этот же день две  одесские общественные организации по оказанию помощи многодетным  семьям и малоимущим  получили по 150 кг. продовольствия, сообщает "Православная Одесса".   

В 2014 году при Одесской епархии Украинской  Православной Церкви был создан социальный отдел, основной функцией  которого стала материальная помощь и поддержка малообеспеченных семей. За это время из епархиальных средств была оказана материальная помощь в размере 20 миллионов 487 тысяч гривен, а также роздано 667 тонн  продуктов в виде гуманитарной помощи.  

/ eparhiya.od.ua

При храмах и монастырях епархии действуют пять бесплатных столовых,  предоставляющих питание бездомным и нищим. При храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» действует детский приют. В Покровском скиту в с. Мариновка на церковные средства при поддержке добровольных благотворителей возводится первый в Украине православный Центр хосписной и паллиативной помощи «Покров».   

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