На Полтавщине организовали благотворительный концерт в помощь военному госпиталю.

В городе Горишние Плавни 4 ноября состоялся благотворительный концерт с участием преподавателя вокала Полтавской миссионерской духовной семинарии Виты Гажалы, семинарского хора, коллективов детской музыкальной школы, а также победителя шоу «Голос страны-7» протоиерея Александра Клименко. Об этом пишет пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.

Целью концерта был сбор пожертвований для приобретения медицинского оборудования военному госпиталю ВСУ г. Лисичанска.

Концерт носил и миссионерский характер, поскольку выступление отца Александра Клименко сопровождалось проповедью с различными притчами и поучительными историями. Со словами благодарности к зрителям обратился вице-ректор ПМДС епископ Новосанжарский Вениамин.

Гости концерта также могли посмотреть фотовыставку, рассказывающую о социальном служении Полтавской епархии.