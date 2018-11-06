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На Полтавщине организовали благотворительный концерт в помощь военному госпиталю

01:22, 06 ноября 2018
Православие
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Победитель конкурса «Голос страны-7» выступил на благотворительном вечере / pravoslavie.poltava.ua

В городе Горишние Плавни 4 ноября состоялся благотворительный концерт с участием преподавателя вокала Полтавской миссионерской духовной семинарии Виты Гажалы, семинарского хора, коллективов детской музыкальной школы, а также победителя шоу «Голос страны-7» протоиерея Александра Клименко. Об этом пишет пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.

/ pravoslavie.poltava.ua

Целью концерта был сбор пожертвований для приобретения медицинского оборудования военному госпиталю ВСУ г. Лисичанска. 

Концерт носил и миссионерский характер, поскольку выступление отца Александра Клименко сопровождалось проповедью с различными притчами и поучительными историями. Со словами благодарности к зрителям обратился вице-ректор ПМДС епископ Новосанжарский Вениамин.

Гости концерта также могли посмотреть фотовыставку, рассказывающую о социальном служении Полтавской епархии.

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