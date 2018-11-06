В Запорожье прибудет икона Богородицы «Самарская»

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Самарская», славится знамениями и чудесами в Запорожской Сечи с 1736 года.

В день памяти святого праведного Петра Калнышевского, 13 ноября, образ Богородицы, прославленный его стараниями, будет доставлен в Покровский архиерейский собор Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Торжественная встреча святыни состоится в 9.00.

После нее будет совершена праздничная Божественная литургия по случаю третьей годовщины канонизации святого праведного Петра Калнышевского.

Богослужение возглавит митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

В епархии приглашают всех желающих поклониться чудотворному образу Богородицы и вознести молитвы святому Петру Калнышевскому.

Кошевой атаман Петр Калнышевский сыграл исключительную роль в явлении чудотворной «Новокайдакской» («Самарской») иконы Богородицы (празднование которой по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 12 марта 1998 года совершается 13 ноября по новому стилю).

Сведения о Запорожской Скорбящей Чудотворной иконе Божией Матери опубликованы в Екатеринославских Епархиальных ведомостях от 15 сентября 1872 года и были собраны преосвященным Феодосием (Макаревским), епископом Екатеринославским и Таганрогским (1871-1885). Согласно этим сведениям, Самарская икона Божией Матери в Запорожской Сечи славится знамениями и чудесами с 1736 года.

До настоящего времени неизвестно, кем и когда она была написана, но она похожа на Ахтырскую икону Божией Матери.

В 1770 году в Запорожской Сечи чудотворная икона была перенесена в поселение Новые Кайдаки Кодацкой паланки Войска Запорожского и помещена в Свято-Николаевском храме, после чего стала называться Новокайдакской, что подтверждается рапортом настоятеля храма отца Федора Фомича кошевому атаману Петру Калнышевскому.

Слава о чудотворениях иконы распространилась не только в Запорожье, но и по всей Украине. В 1770 г. настоятель новокайдакской церкви Федор Фомич подал официальное заявление о чудотворной иконе.

Петр Калнышевский дал указание собирать сведения о чудотворной иконе Старокодацкому Запорожскому духовному управлению во главе с протоиереем Григорием Прохоренко. Было сделано первое описание чудотворной иконы, ее историй, чудес и знамений. По распоряжению Калнышевского этот образ был перенесен из алтаря и установлен в специально сделанном киоте посреди церкви, что являлось открытым признанием иконы чудотворной.

30 декабря 1772 года для чудотворной иконы был изготовлен серебряный с золотом оклад, сделанный на деньги Петра Калнышевского, она была украшена жемчугом и сапфирами, отчего в народе приобрела также название «икона Калнышевского». С этого же года вся казацкая старшина регулярно на Сретение Господне собиралась в храме, совершая торжественный молебен пред чудотворной иконой Божией Матери.

Точные копии иконы сегодня находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе города Днепра и Самарском Пустынно-Николаевском мужском монастыре Новомосковска, в главном храме обители.