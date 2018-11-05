В Горненском монастыре Иерусалима отметили 120-летие обители

В Горненском монастыре Иерусалима 3-4 ноября отметили 120-летие обители.

В канун праздника Казанской иконы Божией Матери, 3 ноября, в Казанском храме Горненского женского монастыря в Иерусалиме было совершено всенощное бдение, которое в сослужении клириков Горненской обители возглавил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов). Об этом сообщается на сайте Русской духовной миссии в Иерусалиме.

По традиции лития на всенощном бдении была совершена с крестным ходом вокруг Казанского храма.

По окончании всенощного бдения архимандрит Александр обратился к богомольцам с пастырским словом, в котором поздравил всех верующих с празднованием Казанскому образу Пресвятой Богородиц.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших, по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалима и всей Палестины Феофила III возглавил архиепископ Герасский Феофан (Иерусалимский Патриархат).

После отпуста Божественной литургии духовенство и многочисленные богомольцы крестным ходом отправились из собора Всех святых, в земле Русской просиявших, в Казанский храм, где перед чудотворным Казанским образом Пресвятой Богородицы был совершен праздничный молебен.

Далее для всех гостей Горненского монастыря в монастырской трапезной был дан праздничный обед.