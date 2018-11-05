В Киево-Печерской лавре освятили памятник равноапостольному Клименту Охридскому

Памятник равноапостольному Клименту Охридскому установили на территории Киево-Печерской лавры, недалеко от входа в Дальние пещеры.

Как сообщает "Фома в Украине", 4 ноября скульптуру освятил наместник лавры митрополит Павел.

Во время Чина освящения молились архиепископ Бучанский Пантелеимон, посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски, братия, гости и паломники монастыря.

По окончании освящения владыка Павел рассказал о значении трудов и жизненного подвига равноапостольного Климента, который был учеником святых Кирилла и Мефодия и потрудился для просвещения населения современной Республики Македония и для становления Охридской Архиепископии.

«Пусть его молитвами Господь сохранит наши народы в мире и единстве. Я сердечно благодарен господину послу за дружеское отношение к нашей святой обители, и я надеюсь, что в будущем оно будет еще больше укрепляться. Святые Кирилл и Мефодий, учеником которых был святой Климент, являются просветителями и молитвенниками и наших народов, они привели нас ко Христу, а мы должны только оставаться верными этому призванию быть христианами и верными чадами Святой Православной Церкви!», – пожелал митрополит Павел.