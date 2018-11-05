В Одессе ночью неизвестные пытались поджечь колокольню православного храма

В ночь с 4 на 5 ноября неизвестными лицами была совершена попытка поджога колокольни храма иконы Божией Матери "Призри на смирение", расположенном при реабилитационном центре имени Януша Корчака в Одессе.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, злоумышленники пытались взломать входную дверь. Благодаря бдительности охраны учреждения огонь был во время замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента были вызваны пожарные и полиция.

Рядом с храмом расположены корпуса детского реабилитационного центра и жилые многоэтажные дома. Дети и взрослые с психофизическими отклонениями, которые проходят курс реабелитации в центре им. Януша Корчака, являются постоянными прихожанами храма иконы "Призри на смирение". Духовно окормляет пациентов Центра настоятель храма протоиерей Андрей Кирлик.