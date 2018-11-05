Чему учит верующих Митрополит Онуфрий: изречения о счастье, любви и силе молитвы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 5 ноября отмечает день рождения.

Проект «УНИАН-Религии» собрал высказывания Митрополита Онуфрия о Церкви, вере, счастье, любви и силе молитвы из проповедей, которые были опубликованы в открытых источниках.

ЦЕРКОВЬ «Церковь выполняет свою миссию, она ведет человека к Богу. Она напоминает людям, что мы все творения Божии, нас Бог призывает любить друг друга, терпеть друг друга и помогать друг другу. Эта Церковь будет до конца мира. Я знаю, что так будет! Потому что Господь сказал, что врата ада не одолеют этой Церкви».

«Использование Церкви ради удовлетворения собственных корыстных целей является настоящим цинизмом. Ни к чему хорошему это не приводит».

«Церковь «моя» не бывает. Ее создал Сам Господь, и она является Его Телом. Христос - Глава Церкви, а мы - всего лишь ее части. Никто не может заменить Бога. Поэтому нам всем надо запомнить простую истину: в Церковь можно войти, из нее можно выйти, но создать - невозможно, иначе это уже будет другая Церковь, не Христова. Если кто-то хочет жить хорошо и получить Божье благословение, то надо не Церковь разрывать, а самому прилепиться к Церкви через горячую веру и благочестивую жизнь».

«Церковь не является политической организацией, сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра будет наоборот. Церковь любит всех».

«Мы - самостоятельная Церковь и те все атрибуты независимости, которые необходимы нам сегодня для служения Богу и народу, мы имеем».

ЛЮБОВЬ

«Любовь - это потребность человека творить добро, не ожидая ничего взамен».

«Мы должны любить своих неприятелей - тогда мы будем детьми Божьими, и благодать Божия будет пребывать на нас и будет укреплять нас в этой земной жизни, а в будущем мы сподобимся вечной жизни».

«Когда мы говорим о Боге, но не соблюдаем заповеди, то не можем Бога полюбить по-настоящему. Когда человек начинает делать то, что ему говорит Бог, исполнять Его волю, то познает, что Бог действительно есть Любовь, Бог есть Добро, Бог милосердия, Бог есть Жизнь. Когда человек это узнает, то в человеке возгорается ответная любовь к Богу».

СИЛА МОЛИТВЫ

«Если молитва наполнена пониманием того, что мы находимся перед лицом Божьим, что Бог есть все, а мы ничего, что мы живем дарами Божьими, тогда наша душа жива. Но если молитва холодная, пасмурная, глухая, когда мы не понимаем, что говорим, то это свидетельствует о том, что ум наш больной или при смерти, или умер».

«Если мы будем заставлять себя молиться, то обязательно Господь придет к нам, коснется нашего ума, - и он выздоровеет. Это может произойти мгновенно, Господь коснулся - и человек ожил...».

«Конечно, смиренный не требует у Бога глупостей, как мы иногда просим - того, что нам вредно, не полезно. Он просит только того, что полезно для спасения в жизни вечной и того, что способствует этому спасению».

«Когда Бог призывает, я должен все оставить и уделить Ему хотя бы немного времени: на 15-20 минут встать на молитву. И тот человек, который себя заставляет, - приобретает Царство Небесное».

ВЕРА

«Бог каждому человеку дал веру. Вера - это свойство нашего естества. Часть людей живет верой в Бога, другие верят в себя, есть те, кто живет верой в какие-то предметы или явления. Верой живут все - правильной или неправильной».

«Когда человек живет определенное время по Евангелию, то его вера постепенно превращается в знания. Человек начинает не только верить в Бога, он начинает знать Бога».

«Большинство людей верит в то, что Бог есть. Этого для спасения недостаточно. Нужно не просто признавать Господа, но и полностью доверять Ему и исполнять Его волю. От услышанных слов появляется вера разума. Вера сердца рождается от выполнения Божественных законов».

СЧАСТЬЕ

«Настоящее счастье может быть только у того, кто связывает себя узами священных заповедей Божиих. Такое счастье радует человека, и эту радость отнять у него невозможно».

«Счастье не в богатстве, а в жизни человека с Богом, в том, насколько человек примирился с Богом».

«Счастье человека зависит не от достатка, а от того, насколько человек близок к Богу. А в храме человек обращается к Богу и приближается к своему Творцу...».

Фото Центра информации УПЦ.