В Киево-Печерской лавре собирают подарки для детей-сирот ко дню святого Николая
15:49, 05 ноября 2018Православие
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Ко Дню святого Николая в Киево-Печерской лавре проводят благотворительную акцию по сбору подарков для детей.
Как сообщили в Киево-Печерской лавре, подарки ко дню святого Николая и к Рождеству Христову: сладости, игрушки, канцелярские товары, одежду и обувь, братия передадут детям-сиротам, находящимся в детских учреждениях, детям из многодетных семей, детям с ограниченными физическими возможностями.
Передать подарки детям можно в Киево-Печерской лавре, корпус № 65.
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