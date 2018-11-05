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В Киево-Печерской лавре собирают подарки для детей-сирот ко дню святого Николая

15:49, 05 ноября 2018
Православие
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Как сообщили в Киево-Печерской лавре, подарки ко дню святого Николая и к Рождеству Христову: сладости, игрушки, канцелярские товары, одежду и обувь, братия передадут детям-сиротам, находящимся в детских учреждениях, детям из многодетных семей, детям с ограниченными физическими возможностями.

Передать подарки детям можно в Киево-Печерской лавре, корпус № 65.

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