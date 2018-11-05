В Киево-Печерской лавре собирают подарки для детей-сирот ко дню святого Николая

Ко Дню святого Николая в Киево-Печерской лавре проводят благотворительную акцию по сбору подарков для детей.

Как сообщили в Киево-Печерской лавре, подарки ко дню святого Николая и к Рождеству Христову: сладости, игрушки, канцелярские товары, одежду и обувь, братия передадут детям-сиротам, находящимся в детских учреждениях, детям из многодетных семей, детям с ограниченными физическими возможностями.

Передать подарки детям можно в Киево-Печерской лавре, корпус № 65.