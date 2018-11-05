Украинцы поздравляют в Facebook Митрополита Онуфрия с 74-летием

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сегодня отмечает свой 74-й день рождения.

На официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук тысячи украинцев и жителей дальнего зарубежья оставили свои поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Православные желают Предстоятелю здоровья, мужества и стойкости, а также заявляют о своей верности Церкви и Пастырю.

«Здравия душевного и телесного, повседневной радости, благополучия! Пускай Ваш Ангел-Хранитель всегда будет рядом и оберегает Вас! Сердечно благодарим Вам за Вашу бесконечную доброту и любовь! Храни Вас Господь!» (Лилия Гречко).

«Многая и Благая лета! Укрепи и помоги Господь и Матерь Божья в пастырском служении!» (Людмила Живило).

«Дорогой владыка, от всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Пусть всемогущая десница Божия сопутствует Вам в нелегком служении на благо Церкви Христовой, освящая и благословляя каждый день и каждое мгновение Вашей жизни в здравии и во всяком благополучии! Многая и благая Вам лета!» (Татьяна Стелла).

«Нижайший поклон, доброго здравия, многия благия лета! Мы с Вами наш добрый пастырь!» (Света Кучмей).

«Великое благо, что Господь послал нам такого Предстоятеля! Мы благодарим Бога за такого истинного пастыря, полагающего свою душу за овец, который в сложное время является и символом церковного единства, и символом стойкости в стоянии за чистоту веры и предания церковного. Молим Господа, чтобы умножил годы его жизни, чтобы еще долго он был светочем, на которого будут взирать все православные украинцы, жаждущие духовного мира и Божьего благословения. Да хранит Господь и укрепит нашего дорогого и любимого Предстоятеля митрополита Онуфрия! » (Ольга Рашинская).

«С Днем Рождения! Дай Бог всем Церквям такого предстоятеля как Вы!» (Андрей Литинский).

«Многие лета во здравии! Крепкого здоровья и стойкости на пути нашей Церкви, пастор Вы наш дорогой!» (Любовь Луцкова).

«Наш дорогой, любимый, родной нам по духу Блаженнейший владыка Онуфрий! Мы Вас очень-очень любим и желаем Вам многая-многая лета во здравии и спасении!» (Домка Осипчук Мангер).

«Господь нас радует, у нас есть Предстоятель, имя его Любовь! Благодарим, ценим, желаем многая лета, здоровья!» (Лидия Охрименко).

Присоединиться к поздравлениям можно на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук. Все поздравления будут переданы Предстоятелю.