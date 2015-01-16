В Патрах ко дню канонизации Паисия Святогорца в честь преподобного построен храм

Этот храм строился в честь преподобного Паисия в ожидании его канонизации, сроки которой были неизвестны. Промыслительно все строительные работы завершились за день до решения Константинопольского Патриархата о прославлении.

В небольшом храме, построенном во дворе собора святителя Николая в честь преподобного Паисия Святогорца, после распространения новости о причислении Старца к лику Святых состоялось торжественное богослужение, сообщает Romfea.

Утром 14 января митрополит Патрский Хризостом отслужил в храме Божественную Литургию. В богослужении приняли участие многочисленные клирики и миряне. Все желающие смогли поклониться иконе преподобного Паисия.

В своей проповеди растроганный владыка Хризостом сказал «о великой Любви Господа к нам грешным, Который в эпоху богоотступничества посылает нам таких святых как старец Паисий, дающих человечеству опору и поддержку и ходатайствующих перед Господом о нашем преуспеянии».

Митрополит Хризостом рассказал о духовных связях многих клириков и мирян Патрской епархии с преподобным Паисием, отметил великое благоговение к нему православных во всем мире.

Также владыка поведал, что четыре года назад дал монашеское имя в честь старца Паисия одному из насельников обители Гирокомиу.

pravoslavie.ru