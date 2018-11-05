В Польше православные отметили 100-летие независимости польского государства

Православные верующие Польши отметили столетие независимости польского государства.

Программа торжеств началась с Божественной литургии, которую в православном кафедральном соборе Святой Марии Магдалины в Варшаве возглавил митрополит Савва в сослужении членов Священного Синода Польской Православной Церкви, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Православной Церкви.

Перед началом богослужения в обращении к присутствующим митрополит Савва подчеркнул важность праздника и призвал к миру, взаимному уважению и любви. «Напишите страницу истории в духе евангельской любви и взаимного уважения. Вот чего ждет от нас Бог и те, кто боролся за независимость, благодаря которым мы счастливы сегодня», — сказал митрополит Савва.

После завершении Литургии был совершен благодарственный молебен о благоденствии польского народа, после чего было зачитано приветственное послание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого по случаю столетия восстановления польской государственности.

Вечером в Королевском замке в Варшаве состоялся концерт литургической музыки и патриотических песен.

Затем было прочитано послание президента Республики Польша Анджея Дуды.