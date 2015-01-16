В Москве в Храме Христа Спасителя состоялось отпевание Елены Образцовой

15 января в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в городе Москве состоялось отпевание Народной артистки СССР Е.Образцовой.

Божественную литургию в этот день в храме, где проходило прощание с великой певицей, возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Перед совершением чина отпевания митрополит Меркурий, в частности, сказал: «Мы провожаем в последний путь всея земли народную артистку Советского Союза, человека глубокой щедрости и трепетной веры. Она была великой певицей, мастером своего дела. Об этом можно судить по тому, как любил ее народ, приходивший к ней, и какое трепетное чувство к нему пронесла она в течение своей жизни. Мне бы хотелось сегодня вспомнить о том, каким удивительным человеком была Елена Васильевна».

По словам Его Высокопреосвященства, «она была великой и простой, она была очень доступным человеком», очень трудолюбивым; несмотря на свою чрезвычайную занятость, она находила возможность навещать больных, сидеть у их постели, находила время, чтобы позвонить друзьям, особенно тем, кто был в скорби, чтобы сказать им слова утешения.

«Она никогда не принимала чужую боль и чужую радость как что-то постороннее, это были ее боль и ее радость. Она была человеком необычайного глубокого дарования. Она открывала свое сердце навстречу Богу, и Господь открывал ей навстречу Свое сердце. Она понимала действие Божией любви и старалась через все возможные способы донести ее другим. Поэтому столь трогательные, трепетные и правдивые были исполняемые ею произведения», — отметил митрополит Меркурий.

«Мы не осознаем той утраты, которую понесла сегодня вся Россия, — продолжил иерарх. — Но все было бы так безутешно, если бы мы не были людьми верующими, если бы мы не знали о том, что есть жизнь вечная, и Бог наш не бог мертвых, но Бог живых. Именно потому случилось так, что последний вздох ее жизни был сопровожден молитвой. И сегодня, стоя у ее гроба, мы разговариваем молитвенно с ней. Просим, чтобы она свои молитвы о нас устремила к Богу, чтобы Он был милостив к ней и милостив к нам. Чтобы не оскудела наша земля великими, талантливыми, самоотверженными людьми. Чтобы мы могли достойно хранить то, что она оставила нам. И не только хранить, но и приумножать своими делами».

Елена Образцова была похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. По благословению митрополита Меркурия иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации, после погребения совершил краткую литию на могиле усопшей.

Легендарная певица Елена Образцова отошла ко Господу 12 января 2015 года после продолжительной болезни на 76-м году жизни.

Патриархия.ru