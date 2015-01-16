В УПЦ выразили соболезнования по поводу трагедии под Волновахой

15 января, в день траура по погибшим под Волновахой в Донецкой области, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан выразил соболезнования родным и близким погибших.

Среди погибших, в частности, оказались близкие родственники клирика Донецкой епархии Украинской Православной Церкви священника Ростислава Карпуся, а также несколько протестантских служителей, которые возвращались с конференции в Киеве.

Владыка Митрофан подчеркнул, что смерть мирных жителей является слишком большой ценой за разницу в геополитических предпочтениях жителей нашей страны.

«Мы осуждаем это вопиющее убийство мирных жителей. Молимся, чтобы милосердный Господь призрел на наш народ, чтобы прекратилась вражда, которая принесла уже тысячи человеческих жертв в Украине», - сказал митрополит.

Официальный сайт УПЦ