Что укрепляет веру - Митрополит Онуфрий

Если человек полагается на Бога, то Бог посылает ему все, что нужно для земной жизни и для спасения на Небе.

Об этом сказал Предстоятель во время своей воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший напомнил о евангельском чуде насыщения 5-тысячного народа пятью хлебами и двумя рыбами (Мф. 14: 15-21) и рассказал, почему Господь сотворил это чудо именно в пустыне.

Как подчеркнул Предстоятель, в пустыне легче познается Бог, Божья любовь и Божье милосердие. Поэтому святые отцы духовно совершенствоваться уходили в пустыню, а не в город. Именно поэтому, чтобы познать Бога, каждый человек должен стремиться к духовной пустыне.

«Духовная пустыня — это то место для человека, в котором нет условий для выживания. Но как мы можем попасть в духовную пустыню? — вопрошает Архипастырь и отвечает. — Только следуя за Христом, только выполняя заповеди Христовы».

Блаженнейший владыка описал несколько путей к этой духовной пустыне. Один из путей ведет через смирение и прощение врагов, потому что «смиренным Бог дает благодать». «Если человек не отомстил врагу за обиды, то значит – пошел за Христом в пустыню, а там уже человек опытно познает, что оскорбляют не те, кто хотят, а те, кому Господь позволяет, то есть по Божьему попущению. А Бог попускает эти обиды как лекарство — лекарство от гордыни, что губит и убивает нас», — пояснил он.

Второй путь к познанию Бога, который описал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, открывается тем, кто творит милостыню, помогает бедным и нуждающимся.

Еще один путь к духовной пустыни ведет через храм Божий, где человек получает благословение Божье, а благословение делает его счастливым. «Счастье человека зависит не от достатка, а от того, насколько человек близок к Богу. А в храме человек обращается к Богу и приближается к своему Творцу… Только тот человек, который вверяет себя Христу, способен вмещать в себе Божьи милости, этому человеку открывается красота Божья», — отметил Блаженнейший владыка.

Предстоятель подчеркнул: «Если бы люди пошли за Христом, а не за своими страстями и удовольствиями, то Христос бы прокормил не только 7 миллиардов населения земного шара, а в тысячи и тысячи раз больше».

«Весь смысл нашей жизни в том, чтобы мы жили со Христом. Если человек живет со Христом, то даже в пустыне он научается Божественной мудрости, научается видеть Божественную красоту, величие Господа и милосердие Божие», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.