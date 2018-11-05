В Корецком монастыре отметили 20-летие регентско-катехизаторского духовного училища
В день праздника в честь Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, в Свято-Троицком Корецком женском монастыре состоялись торжества по случаю 20-летия образования регентско-катехизаторского духовного училища, действующую на территории обители.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Юбилейные празднования начались Божественной литургией, которую возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата, духовенства и гости обители в священном сане.
Во время богослужения протоиерей Александр Опанасюк был награжден правом ношения второго креста с украшениями, а игуменья Рафаила – орденом Украинской Православной Церкви.
После богослужения состоялся торжественный акт, посвященный 20-летию образования Корецкого регентско-катехизаторского училища.
Приветственное слово Предстоятеля УПЦ произнес митрополит Антоний.
Во время праздничного мероприятия преподаватели духовной школы были награждены знаками отличия Украинской Православной Церкви.