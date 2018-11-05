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В Нежине состоялся фестиваль церковных хоров "Покровские колокола"

09:56, 05 ноября 2018
Православие
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"Покровские колокола" / orthodox.cn.ua

Жюри фестиваля по приглашению архиепископа Климента возглавил архиепископ Роман, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

В конце певческого действа владыки поблагодарили всес конкурсантов и вручили хоровым коллективам благословенные архиерейские грамоты и иконы святителя Иоанна, Митрополита Тобольского.

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