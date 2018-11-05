В Нежине состоялся фестиваль церковных хоров "Покровские колокола"
09:56, 05 ноября 2018Православие
45 0
"Покровские колокола" / orthodox.cn.ua
В Нежине 4 ноября состоялся Первый общеепархиальный фестиваль церковных хоров “Покровские колокола”.
Жюри фестиваля по приглашению архиепископа Климента возглавил архиепископ Роман, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
В конце певческого действа владыки поблагодарили всес конкурсантов и вручили хоровым коллективам благословенные архиерейские грамоты и иконы святителя Иоанна, Митрополита Тобольского.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter