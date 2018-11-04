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В Запорожье пройдут дни православной культуры «Orthodays»

21:22, 04 ноября 2018
Православие
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В Запорожье пройдут дни православной культуры «Orthodays» / hramzp.ua

Дни православной культуры в Запорожье - уникальное социо-культурное и информационно-просветительское мероприятие Запорожской епархии УПЦ, призванное раскрыть таланты и возможности, которые Бог дал каждому человеку.

Во время фестиваля «Orthodays» будут проводится кинопоказы, литературные вечера с молодежью, мероприятия для детей и родителей, заседания круглых столов по историко-культурным событиям города Запорожье, сообщает сайт пресс-службы Запорожской епархии УПЦ.

В программу проведения ORTHODAYS.ZP 2018 входит:

 — День приходского работника в «Козак-Палаце»

 — Показ фильма «Меняющие реальность» (по мотивам рассказа Филиппа Дика «Команда корректировки»)

 — Встреча с Народным артистом Украины,  организатором фонда Леонида Быкова и фестиваля «Старые фильмы о главном» – Владимиром Дмитриевичем Талашко

 — Урок робототехники и программирования

 — Презентация первой работы юношеской медиа-школы

 — Творческий вечер Радислава Гуслина (прот. Вячеслава Власенко) в ДК Орбита

 — Выставка икон и работ «Красота Божьего творения» в Художественном музее.

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