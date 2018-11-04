В Запорожье пройдут дни православной культуры «Orthodays»
Дни православной культуры в Запорожье - уникальное социо-культурное и информационно-просветительское мероприятие Запорожской епархии УПЦ, призванное раскрыть таланты и возможности, которые Бог дал каждому человеку.
Во время фестиваля «Orthodays» будут проводится кинопоказы, литературные вечера с молодежью, мероприятия для детей и родителей, заседания круглых столов по историко-культурным событиям города Запорожье, сообщает сайт пресс-службы Запорожской епархии УПЦ.
В программу проведения ORTHODAYS.ZP 2018 входит:
— День приходского работника в «Козак-Палаце»
— Показ фильма «Меняющие реальность» (по мотивам рассказа Филиппа Дика «Команда корректировки»)
— Встреча с Народным артистом Украины, организатором фонда Леонида Быкова и фестиваля «Старые фильмы о главном» – Владимиром Дмитриевичем Талашко
— Урок робототехники и программирования
— Презентация первой работы юношеской медиа-школы
— Творческий вечер Радислава Гуслина (прот. Вячеслава Власенко) в ДК Орбита
— Выставка икон и работ «Красота Божьего творения» в Художественном музее.