В Запорожье пройдут дни православной культуры «Orthodays»

Дни православной культуры в Запорожье - уникальное социо-культурное и информационно-просветительское мероприятие Запорожской епархии УПЦ, призванное раскрыть таланты и возможности, которые Бог дал каждому человеку.

Во время фестиваля «Orthodays» будут проводится кинопоказы, литературные вечера с молодежью, мероприятия для детей и родителей, заседания круглых столов по историко-культурным событиям города Запорожье, сообщает сайт пресс-службы Запорожской епархии УПЦ.

В программу проведения ORTHODAYS.ZP 2018 входит:

— День приходского работника в «Козак-Палаце»

— Показ фильма «Меняющие реальность» (по мотивам рассказа Филиппа Дика «Команда корректировки»)

— Встреча с Народным артистом Украины, организатором фонда Леонида Быкова и фестиваля «Старые фильмы о главном» – Владимиром Дмитриевичем Талашко

— Урок робототехники и программирования

— Презентация первой работы юношеской медиа-школы

— Творческий вечер Радислава Гуслина (прот. Вячеслава Власенко) в ДК Орбита

— Выставка икон и работ «Красота Божьего творения» в Художественном музее.