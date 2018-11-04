В Беларуси проведут форум, посвященный 370-летию кончины святого Афанасия Брестского

В гарнизонном храме святителя Николая Чудотворца на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в Беларуси 5 ноября пройдет Международная научно-практическая конференция «Православие в духовной жизни Беларуси», посвященная 370-летию мученической кончины преподобномученика Афанасия (Филипповича), игумена Брестского.

Форум соберет ученых-исследователей из Беларуси, России и Польши, сообщает официальный портал Беларусской Православной Церкви.

Основные темы докладов будут посвящены житию покровителя земли Брестской — святого Афанасия; проблемам Брестской церковной унии 1596 года; истории Православия в Речи Посполитой; жизненному пути и трудам митрополита Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью.

Ожидается, что в конференции примет участие архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.

На торжественном открытии форума прозвучат песнопения в исполнении хора духовенства Брестской епархии (руководитель протоиерей Валерий Грицук, клирик храма святителя Николая города Бреста).