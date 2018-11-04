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В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»

14:59, 04 ноября 2018
Православие
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В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица» / izum.church.ua

В праздник Казанской иконы Божией Матери правящий архиерей и духовенство торжественно встретили чудотворный образ, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»

После встречи митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе.

По окончании богослужения митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амросий с архипастырями и духовеством совершили славление у чудотворного образа Божией Матери «Песчанская».

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