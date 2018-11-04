В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»
14:59, 04 ноября 2018Православие
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В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица» / izum.church.ua
Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» прибыл в Изюм 3 ноября.
В праздник Казанской иконы Божией Матери правящий архиерей и духовенство торжественно встретили чудотворный образ, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.
После встречи митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе.
По окончании богослужения митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амросий с архипастырями и духовеством совершили славление у чудотворного образа Божией Матери «Песчанская».
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