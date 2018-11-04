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В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой

14:39, 04 ноября 2018
Православие
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В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой / news.church.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство вручил игуменье Свято-Аннинского женского монастыря Нонне (Ткачук) второй крест. После чего обратился к буковинской пастве со словами приветствия и помазал всех святым елеем.

/ news.church.ua
В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой / news.church.ua

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