В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 3 ноября возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском Кафедральном соборе города Черновцы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство вручил игуменье Свято-Аннинского женского монастыря Нонне (Ткачук) второй крест. После чего обратился к буковинской пастве со словами приветствия и помазал всех святым елеем.