В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой
14:39, 04 ноября 2018Православие
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В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой / news.church.ua
Блаженнейший Митрополит Онуфрий 3 ноября возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском Кафедральном соборе города Черновцы.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После чтения Святого Евангелия Его Блаженство вручил игуменье Свято-Аннинского женского монастыря Нонне (Ткачук) второй крест. После чего обратился к буковинской пастве со словами приветствия и помазал всех святым елеем.
В Черновцах Митрополит Онуфрий молился с буковинской паствой / news.church.ua
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