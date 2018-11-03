В РПЦ отреагировали на соглашение Петра Порошенко и Патриарха Варфоломея

В Русской Православной Церкви отреагировали на соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Договор прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда на своем Telegram-канале, сообщает Корреспондент.net.

"Читаю заголовок: "Порошенко и Патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской Церкви". Затем читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" – написал Легойда.

По его мнению, о создании "украинской церкви" речь не идет, и это соглашение "ничего не меняет для миллионов верующих в Украине".

Как сообщалось, сегодня президент Украины Петр Порошенко и Предстоятель Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления Томоса Украине.