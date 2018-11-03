В “Слове Предстоятеля” Митрополит Онуфрий объяснил, как правильно “нести крест богатства и бедности”

В эфире телеканала “Интер” вышел второй выпуск еженедельной программы “Слово Предстоятеля”, в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал “Интер”.

Во втором выпуске Архипастырь рассказал о значении земной жизни для определения судьбы человека в вечности. Его Блаженство растолковал притчу о богаче и Лазаре (Лк., XVI, 19-31) и объяснил, как правильно “нести крест богатства и бедности”.

Видеообращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви транслируется каждую субботу в 8.30 в эфире телеканала “Интер”, или на YouTube-канале по ссылке.