Одесская епархия УПЦ на фестивале православных СМИ признана лучшей в номинации присутствия в Фейсбук

Пресс-службы Одесской и Запорожской епархий УПЦ были отмечены наградами за лучшие официальные представительства в социальных сетях.

Одесская епархия УПЦ на Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово», который прошел в Подмосковье, признана лучшей в номинации присутствия в Фейсбук. В мероприятии приняли участие представители Информационно-просветительского и епархиальных информационных отделов Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Форум проходил с 28 октября и традиционно был посвящен обсуждению актуальных вопросов информационно-просветительской деятельности Церкви в условиях современности. В частности, участники презентовали свои проекты по эффективному освещению церковной позиции и распространению благовестия с помощью инноваций в соцсетях, медиа и СМИ. Также были проведены тематические мастер-классы и встречи со специалистами медиаотрасли.

Особое внимание было уделено опыту деятельности информационных ресурсов Украинской Православной Церкви. Участники форума ознакомились с экспозицией, посвященной истории возрождения Киево-Печерской лавры, участие в презентации которой принял наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Представители информационных отделов также просмотрели документальный фильм «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», снятый ТК «Интер».

В рамках церемонии закрытия состоялось награждение победителей и призеров Конкурса ресурсов Церкви в социальных медиа.

В номинации «Официальное сообщество епархии / митрополии в Facebook» первое место получила пресс-служба Одесской епархии, а официальный канал Запорожской епархии в YouTube был признан одним из трех лучших среди епархиальных ресурсов на территории канонической ответственности Русской Православной Церкви.

Всего в работе фестиваля приняли участие более 550 делегатов, в том числе — представители 5-ти епархий УПЦ, а также сотрудники Информационно-просветительского отдела УПЦ и журнала «Фома в Украине».