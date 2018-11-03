В конкурсе священников-блогеров на YouTube победил белорусский священник

Священник-видеоблогер Александр Кухта из Минской епархии Белорусской Православной Церкви стал победителем конкурса ресурсов Церкви в социальных медиа, проходившем в рамках VIII Международного фестиваля «Вера и слово» в Подмосковье.

Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

В рамках фестиваля «Вера и слово» прошел конкурс ресурсов Церкви в социальных медиа, второе место в номинации «Блог священнослужителя на YouTube» занял клирик Минской епархии иерей Александр Кухта, автор и ведущий видеоблога «Batushka ответит». При этом отмечается, что первое место в этой номинации не присуждалось.

В работе фестиваля приняли участие более 550 делегатов, в том числе представители 183 епархий Русской Православной Церкви.

Блог «Batushka ответит» существует с 2016 года и является проектом Миссионерской лаборатории при Минской духовной академии. На канал «Batushka ответит» подписано около 17 000 интернет-пользователей. В своих роликах Александр Кухта говорит об актуальных темах доступным языком. Например, недавно он прокомментировал ролик о целесообразности вакцинации так: «Официальной церковной позиции по прививкам нет и никогда не будет, потому что лечением людей занимаются врачи, и духовная жизнь человека никак не связана с вакцинацией. Поэтому все, что я скажу в этом ролике, является личным мнением по сабжу, а вы думайте своей головой».